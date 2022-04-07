Белград, 7 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Положение сербов в Косово и Метохии сильно ухудшилось. Такую оценку дал директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович 7 апреля во время встречи с спецпредставителем генсека ООН и главой миссии UNMIK в Косово и Метохии Каролиной Зияде.

(сс) Гора ТВ Петар Петкович

По словам Петковича, об этом свидетельствует запрет на проведение сербских президентских и парламентских выборов на территории Косово и Метохии. Таким образом сербов, проживающих в южном крае, лишили одного из основных демократических прав — права участия в выборах, отметил он.

Также Петкович напомнил о недавнем решении премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти сменить председателя Основного суда в Косовской Митровице Лиляну Стеванович только потому, что она участвовала во встрече президента Сербии Александра Вучича с представителями косовских сербов, сообщила пресс-служба Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии.

Петкович обратив внимание своей собеседницы на увеличение количества нападений на сербов в Косово и Метохии. Только с начала прошлого года зафиксировано 163 инцидента, и этот отрицательный тренд продолжается изо дня в день, отмечается в сообщении.

Напомним, что сербы, проживающие в Косово и Метохии, приезжали в города центральной Сербии для того, чтобы голосовать на президентских и парламентских выборах 3 апреля.