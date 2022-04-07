Москва, , 16:23 — REGNUM В России криптовалюты как средство спекуляций должны быть разрешены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Михаил Делягин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Криптовалюты не могут быть легализованы как средство расчетов, но как явление, как актив, как средство спекуляций они должны быть разрешены. Здесь полная аналогия с долларом. Мы же разрешаем людям иметь иностранную валюту. Это не преступление? Не преступление. Мы разрешаем людям спекулировать на курсе иностранной валюты? Да, пожалуйста, только платите налоги и соблюдайте правила. То же самое с криптовалютой. Просто доллар эмитируют наши враги, а криптовалюты эмитирует неизвестно кто», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин выступил против того, чтобы криптовалюты были разрешены как средство для расчетов.

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