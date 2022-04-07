Москва, 7 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В России криптовалюты как средство спекуляций должны быть разрешены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Криптовалюты не могут быть легализованы как средство расчетов, но как явление, как актив, как средство спекуляций они должны быть разрешены. Здесь полная аналогия с долларом. Мы же разрешаем людям иметь иностранную валюту. Это не преступление? Не преступление. Мы разрешаем людям спекулировать на курсе иностранной валюты? Да, пожалуйста, только платите налоги и соблюдайте правила. То же самое с криптовалютой. Просто доллар эмитируют наши враги, а криптовалюты эмитирует неизвестно кто», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин выступил против того, чтобы криптовалюты были разрешены как средство для расчетов.