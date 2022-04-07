Москва, 7 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В РФ нельзя легализовывать криптовалюты как средство расчетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что правительство России выступает против признания криптовалют средством для расчетов или деньгами.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Легализация криптовалюты и подрыв монополии рубля как единственного средства расчетов – это совершенно разные вещи, — сказал Делягин. — Никто и никогда в здравом уме и твердой памяти не предлагает легализовать использование криптовалют в качестве средства расчетов. Внутри страны есть рубль, и этого достаточно. Это вопрос суверенитета государства! Рубль эмитирует государство, а криптовалюту эмитирует кто угодно. И если мы подрываем рубль, то мы тем самым обеспечиваем экономическую власть кого угодно. А это совершенно неприемлемо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что опасения Банка России по поводу того, что легализация криптовалюты станет поводом для роста теневого рынка, оправданны.