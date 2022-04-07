Москва, 7 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Посольство Азербайджана недоступно для комментариев, сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM.

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Сотрудники Посольства Республики Азербайджан не отвечают на телефонные звонки и на запросы в электронных письмах о наличии американских биолабораторий на территории республики.

Напомним, что в Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Армении, Молдавии и на Украине были созданы биолаборатории, в которых предположительно создается биологическое оружие.