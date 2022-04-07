Владимир, 7 апреля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 27 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

7 апреля выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом – на 15 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 148 тыс. 457 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 141 тыс. 279 пациентов, в том числе 191 – за последние сутки.

За весь период скончались 3380 человек. Подтверждено два новых летальных случая.