Москва, , 16:21 — REGNUM Для того, чтобы импортозамещение в РФ было реальным, нужно воссоздать легкую промышленность, машиностроение, а также разработать конкретный пятилетний план, за каждый пункт которого отвечал бы отдельный координатор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал точку зрения вице-премьера РФ Юрия Борисова о необходимости начать «реальное импортозамещение».

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«Призыв Борисова прозвучал вовремя, и, безусловно, отражает стратегию правительства, – сказал Чеглов. – Как и его предостережение от попадания в чрезмерную зависимость от контрагентов. Сейчас ситуация подталкивает к тому, чтобы как можно скорее решить проблему наполняемости торговых полок товарами. При этом правительство осознает, что коммерсанту выгоднее и проще заменить канал импорта, завезти товар из иного источника или перехватить комплектацию у другого поставщика. Сразу найти соотечественника-производителя сложно. Реальное импортозамещение предполагает замену импорта российской продукцией с максимально возможным вытеснением импортируемого сырья, материалов и технологий».

Иными словам, как пояснил Чеглов, потребляемый продукт должен быть создан на российском оборудовании, из российского сырья и материалов, с воплощением российских идей.

«Если разбираться в том, что у нас было с импортозамещением до сих пор, то надо сказать, что мы пошли по наиболее легкому пути. Призвали к тому, чтобы товар производился на территории России, неважно, из чего, — сказал Чеглов. — Теперь необходимо воссоздавать машиностроение, воссоздавать легкую промышленность. И предприниматель один с этим не справится, найти единомышленников в цепочке поставки и договориться со всеми ему сложно. Нужен конкретный пятилетний план по импортозамещению, в котором должна быть прописана цепочка поставки, конкретное участие предпринимателей и ответственных от государства, чем оно должно помочь. А координирующим органом может и должно выступить министерство промышленности и торговли, но с расширенной ответственностью и возможностями. По каждой строке плана импортозамещения должен быть координатор».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Лариса Ковальчук заявила, что в РФ следует создавать полностью российские технологические цепочки – от сырья до конечного продукта.

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