Новосибирск, 7 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области создало специализированный навигатор государственных мер поддержки IT-компаний и IT-направлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Отмечается, что на портале размещена информация о принятых финансовых мерах, налоговых льготах, а также об иных направлениях поддержки сферы информационных технологий.

С помощью навигатора можно выбрать меры по операторам и направлениям.