Москва, , 16:19 — REGNUM Введение в России четырехдневной рабочей недели – это серьезный риск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что в РФ 48% жителей поддерживают введение четырехдневной рабочей недели.

Конец рабочей недели Цитата из х/ф «После работы». Реж. Мартин Скорсезе. 1985. США

«Риск очень простой. В РФ не так много предприятий, на которых можно повысить интенсивность труда, так чтобы люди, работая по 8 часов в день четыре дня в неделю, производили тот же объем продукции, — сказал Делягин. — Это потребует перестройки объемов производства. Поэтому, когда сейчас выдвигают идею четырехдневной рабочей недели, то очень часто имеют в виду, что таким образом (поскольку есть риск сокращения объемов производства) можно будет сохранить людей на работе – чтобы они меньше работали, но и меньше получали. Это риск очень серьезный, потому что получать меньше, чем сейчас, физически невозможно. На 1 млн человек сократилось население, в том числе и из-за этого».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, идею введения четырёхдневной рабочей недели поддерживают 48% жителей РФ.

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