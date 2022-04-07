Москва, , 16:17 — REGNUM Опасения ЦБ РФ по поводу того, что легализация криптовалюты станет поводом для расширения теневого рынка, оправданны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ уже в 2022 году криптовалюты могут признать имуществом.

Криптовалюта David McBee

«На данный момент юридический статус любой децентрализованной криптовалюты в России не определён. Правительство предпринимает шаги для легализации криптовалюты для того, чтобы бюджет стал получать налоговые поступления от сделок на крипторынке. Но сложность согласования юридического статуса криптовалюты состоит в том, что невозможно установить объект и контрагентов криптосделки без их согласия, — сказала Скрыль. — Преимущество криптовалюты и состоит в том, что цепочка транзакций полностью обезличена. На этом фоне оправданы опасения ЦБ РФ, что легализация криптовалют послужит поводом для расширения теневого рынка и будет способствовать выводу средств из финансовой системы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что легализация криптовалют позволит России не повторить тех ошибок, которые сделали другие государства.

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