Москва, , 16:16 — REGNUM Ключевая ставка выполнила свою основную задачу – предотвратила панику на рынке банковских вкладов и депозитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вряд ли стоить ожидать и повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России по этому вопросу в конце апреля, — сказал Марков. — Во-первых, ее текущий уровень все еще превышает текущий уровень инфляции даже с учетом ее роста. Во-вторых, она выполнила свою основную задачу по предотвращению паники на рынке банковских вкладов и депозитов и даже способствовала возвращению части денег обратно в банки. И, наконец, в-третьих, наблюдаемая стабилизация на российском финансовом рынке, происходящая несмотря на серьезные санкции со стороны стран Запада, показывает, что в текущих условиях нет необходимости повышать ставку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков рассказал о том, как в РФ будет расти инфляция.