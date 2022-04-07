Москва, 7 апреля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В ближайшее время инфляция в РФ продолжит ускоряться, но в среднесрочной перспективе этот рост остановится, и ее значения пойдут вниз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал данные Минэкономразвития РФ о том, что годовая инфляция в России ускорилась до 16,7%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«В ближайшее время инфляция в РФ, скорее всего, продолжит ускоряться, — сказал Марков. — Свою роль в этом сыграют нарушение логистики и поставок по многим товарам, продолжающийся рост спроса на них, инфляционные ожидания многих граждан, макроэкономическая и геополитическая нестабильность, рост издержек бизнеса из-за выросших ставок по кредитам, удорожание сырья и комплектующих на общем фоне. Однако уже появились и набирают силу сдерживающие и тормозящие инфляцию факторы, как внешние (снижение цен на ряд продовольственных товаров на мировых рынках), так и внутренние (укрепление рубля, снижение цен на топливо и т.д.)».

Благодаря этому, как полагает Марков, стоит ожидать, что в среднесрочной перспективе по мере усиления дефляционных факторов и уменьшения инфляционных инфляция перестанет расти и начнет снижаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция достигла максимального значения с марта 2015 года, когда ее значение составляло 16,9%.