Москва, 7 апреля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Сотрудники посольства Киргизии в России не отвечают на телефонные звонки и электронные письма с запросами об американских биолабораториях на территории республики. Посольство вообще недоступно для комментариев, сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Youtube.com канал NunnLugarCTR Оборудование в одной из биолабораторий

Напомним, что в Армении, Молдавии, на Украине, в Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане были созданы биолаборатории, в которых предположительно создается биологическое оружие.