7 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 20:16 — REGNUM В Никитском ботаническом саду в Ялте зацвели тюльпаны, нарциссы и магнолии. ИА REGNUM предлагает читателям почувствовать весну вместе с фотокорреспондентом Александром Полегенько.

Никитский ботанический сад Александр Полегенько © ИА REGNUM

Никитский ботанический сад Александр Полегенько © ИА REGNUM

Никитский ботанический сад Александр Полегенько © ИА REGNUM

Никитский ботанический сад Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сейчас Никитский ботанический сад готовится к открытию курортного сезона, уже скоро здесь состоится Парад тюльпанов — 2022. К параду высадили около 200 сортов, причём 100 из них будут представлены впервые. Всего в экспозиции высажено 110 тысяч луковиц. А некоторые из будущих участников парада уже распустились на радость ялтинцам и гостям курорта — посетители с удовольствием фотографируют весенние цветы и снимаются на их фоне.

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как сообщили сотрудники сада, в этом году из-за холодной весны сроки цветения сдвинулись — примерно на две недели. Поэтому сдвинулись и сроки проведения Парада тюльпанов, который обычно проходит 5−7 апреля. Отметим, что, хотя Парад тюльпанов на Южном берегу Крыма 2022 не все могут увидеть вживую, но полюбоваться цветами-участниками и проголосовать за приглянувшегося номинанта можно будет онлайн. Цветок, набравший больше всего голосов, получит титул «Генерала».

Никитский ботанический сад Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нарциссы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Никитский ботанический сад Александр Полегенько © ИА REGNUM

Зацвела в Никитском ботсаду также магнолия, зацвели и нарциссы. Сотрудники сада проводят сезонные работы по высадке роз, в том числе — знаменитой розы Новичкова, сорта, выведенного в Ялте и представленного в 1945 году. Уникальность сорта в том, что роза меняет окраску в течение всего периода цветения, от нежного кремово-розового до ярко-розового, и обладает особенным фруктовом-цветочным ароматом.

Этот сорт, рассказали в ботсаду, в 2000-х годах был утрачен. Вернулся сорт в Никитинский сад после событий Крымской весны. Тогда в саду начали работать над созданием нового розария и кропотливо занимались восстановлением сорта в коллекции. Только сегодня этот сорт удалось вернуть в сад.

Посадка розы Новичкова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посадка розы Новичкова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посадка розы Новичкова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посадка розы Новичкова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Магнолия Лебнера Александр Полегенько © ИА REGNUM

Магнолия Лебнера Александр Полегенько © ИА REGNUM

Магнолия Лебнера Александр Полегенько © ИА REGNUM

Магнолия Лебнера Александр Полегенько © ИА REGNUM

Магнолия Лебнера Александр Полегенько © ИА REGNUM

Маргаритки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Маргаритки и тюльпаны Александр Полегенько © ИА REGNUM

Маргаритки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кроме этого, в ботсаду открылся новый фонтан и выставка ботанической живописи «Интересные кактусы».

Никитский ботанический сад Александр Полегенько © ИА REGNUM

Никитский ботанический сад Александр Полегенько © ИА REGNUM

Никитский ботанический сад Александр Полегенько © ИА REGNUM