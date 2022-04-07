Париж, , 16:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память Жана Исаака-Трески, последнего из бойцов сопротивления, сражавшихся во время Второй мировой войны, который умер в возрасте 104 лет, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Живи свободным или умри» — таков был девиз бойцов сопротивления. Жан Исаак-Треска был последним из них», — заявил глава французского государства.

«Он сказал нет оккупанту, да — чести Франции. Его наследие будет жить. Мы всегда будем разжигать пламя Сопротивления», — отметил Эммануэль Макрон.

Жан Исаак-Треска родился в 1918 году в Лионе, сражался в горном массиве Борн на высоте 1450 метров над уровнем моря, который стал символической возвышенностью Сопротивления. После войны Жан Исаак-Треска стал инженером и долгое время жил в Японии.