Москва, , 16:13 — REGNUM Жители РФ по-прежнему считают недвижимость хорошим инструментом для инвестирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в I квартале 2022 года в Московском регионе серьезно выросли продажи новостроек.

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«Одной из причин роста числа сделок стала попытка сохранить свои средства в настоящей ситуации, — сказал Ермилова. — Население до сих пор считает недвижимость хорошим инструментом для инвестирования. Помимо этого, ранее одобренные кредиты под низкую ставку как раз могли поступить застройщикам, и оформлялась сделка по покупке. Что касается дальнейшего роста, то тут многое зависит от цен на жилье, а они могли вырасти из-за подорожания материалов. Также зависит и от ставок по ипотечным кредитам. Все же даже льготное кредитование сейчас предлагается под ставку выше, чем несколько месяцев назад».

Поэтому, как подчеркнула Ермилова, выбор граждан будет зависеть не только от потребности в недвижимости, но и от цен и от доступности кредита.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в Московском регионе цены на новостройки будут расти как минимум в пределах годовой инфляции.

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