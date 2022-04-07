Москва, , 16:12 — REGNUM Санкции Запада безусловно окажут влияние на экономику России, однако произойдет это не в одночасье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Пояс Евросоюз Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По мнению эксперта, если Запад ждал быстрого эффекта от введённых им ограничений, то он сильно просчитался. На данный момент большого эффекта от этих действий не наблюдается. Тем не менее это не должно создавать иллюзий, что санкции США и Евросоюза не представляют для России никакой угрозы.

«Пока большая часть эффектов, которые ожидали страны, вводящие санкции, не произошла. То есть несмотря на то, что значительная часть санкций являются серьёзными, экономические эффекты проявятся через некоторое время. Большая часть бизнеса использует складские запасы. Как бы это странным не казалось, но настоящий эффект от санкций появятся не раньше сентября-октября. Я помню санкции эпохи СССР. И там тоже наблюдался эффект, очень отложенный по времени. От введения санкций до каких-то последствий проходило большое время, поэтому рановато делать выводы», — сказал Хестанов.

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