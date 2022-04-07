Москва, 7 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В РФ нужно создавать полностью российские технологические цепочки – от сырья до конечного продукта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявила депутат в совете Ямашинского сельского поселения Татарии Лариса Ковальчук («Партия роста»). Так она прокомментировала высказывание вице-премьера РФ Юрия Борисова о том, что «пришло время для реального импортозамещения».

Lustra-gus.ru Импортозамещение

«В каком ключе шло импортозамещение последние годы? Писались красивые отчеты, рисовались презентации и провозглашались победные реляции, а в воз и ныне там, — посетовала Ковальчук. — Мало наладить сборку какого-то изделия в России, если комплектующие завозят из-за рубежа. Мало локализовать производство комплектующих, если станки, на которых они производятся, импортные. Нужно создавать полностью российские технологические цепочки от сырья и до конечного продукта, включая средства производства. Один из ярких примеров последнего времени – резкий рост цен на обычную, казалось бы, офисную бумагу. Как выяснилось, наши заводы закупали реагенты для отбеливания бумаги в Германии, и когда поставки встали, то встали и производства. Почему так получилось? Во главу угла ставилась прибыль. Если закупить на Западе дешевле и проще, чем вкладывать в развитие своего, то так и поступали, поскольку должной господдержки в этих вопросах не было».

Ковальчук констатировала, что Россия с 1991 года была встроена (несмотря на все санкции) в глобальные технологические цепочки.

«Еще большой «патриот» России Егор Гайдар заявлял: «Зачем нам свои самолеты, все, что нам нужно, мы купим». Именно в такой логике действовали чиновники и проводилось «импортозамещение», — сказала Ковальчук. — Да, нет необходимости, как в СССР, производить все и вся на 100% внутри страны, но необходимо закрыть максимум потребностей государства в критических областях (авиастроение, машиностроение, приборостроение, сельское хозяйство, химическая и фармацевтическая промышленность и т.д.) и товарах первой необходимости. Что для этого нужно? Нужны внутренние рублевые инвестиции в массовое строительство реальных производств внутри России. Нужна новая индустриализация».

Напомним, что ранее ИА REGNUMсообщало о том, как идет импортозамещение в авиаотрасли.