Ульяновск, 7 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Ульяновске после обращения жителей посёлка Дачный спасатели ликвидировали затор на Сельди: водолазы распилили прибившиеся к сооружению деревья. Об этом сообщает администрация областного центра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река

Жители Дачного стали звонить 7 апреля. Они были обеспокоены тем, что большие деревья прибило к железному пешеходному мосту у улицы Сельдинской.

«Мы задействовали водолазов-спасателей, которые прямо в воде распилили стволы деревьев бензопилами, вытащив их при помощи тросов, — приводится комментарий руководителя бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты» Андрея Тамбовского.

Он пояснил, что при неблагоприятном развитии ситуации возле деревьев начал бы скапливаться мусор и образовался затор, что могло стать причиной «резкого роста уровня» воды в реки.

В мэрии Ульяновска напоминают, что аналогичный случай произошёл в 2021 году и мог привести к обрушению технологической переправы, используемой при реконструкции моста на Дачном.

Напомним, что ранее подтопило низководные мосты в населённых пунктах Ишеевка, Красное Сюндюково и Большие Ключищи Ульяновского района, а также в Новом Ирикеево Цильнинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля на гидропосту реки Сельдь уровень воды достиг 430 см, что превысило неблагоприятную отметку на 80 см. 1 апреля в Ульяновске запретили выходить на лёд на водных объектах, нарушителям грозит до 5 тыс. рублей штрафа.