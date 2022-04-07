Архангельск, 7 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Архангельскую область прибыли 42 переселенца из ЛНР и ДНР, шестеро из них проживают в пункте временного размещения, сообщает региональное правительство.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

«Большинство их них разместились у родственников и друзей. В целом наш регион готов принять в пунктах временного размещения до 370 человек», — уточнил секретарь оперштаба по поддержке переселенцев Илья Тильман.

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