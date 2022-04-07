Липецк, , 16:06 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Работа скорой помощи в период пандемии коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

7 апреля выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом – на 21 меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 146 тыс. 484 случая заражения.

За весь период наблюдения 137 тыс. 559 человек выписаны после курса лечения, в том числе 803 – за последние сутки.

За весь период скончались 3587 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев.