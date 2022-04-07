* запрещённая в России организация

Афины , 7 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Греции обернулось политическим скандалом. Негативную реакцию вызвало обращение к греческим политикам двух бойцов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мариуполя — «двух украинцев греческого происхождения», которые попросили помощи у «соотечественников».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» («Эллиники лиси») проигнорировали 15-минутную речь украинского лидера, отказавшись присутствовать в это время на заседании, сообщает РИА Новости. Председатель партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» и лидер официальной оппозиции Алексис Ципрас не встал после окончания выступления Зеленского. Президента Украины приветствовали только парламентарии от правящей партии «Новая демократия».

Секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед парламентом недопустимым и совершенно неподходящим. Также политики потребуют объяснений от спикера парламента Константиноса Тасуласа.

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«Однако недопустимо, что сегодня выступили перед греческим парламентом вместе с президентом Зеленским члены батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ближайшее время у нас будет совещание лидеров партий, и мы запросим у спикера парламента Тасуласа объяснения, был ли он проинформирован и дал ли он согласие. Потому что, я думаю, что это совершенно неподходяще», — подчеркнула Геровасили.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый промах президента Украины Владимира Зеленского. Ранее критику вызвала его речь перед депутатами Кнессета (парламента) Израиля, в ходе корой он сравнил ситуацию, сложившуюся в настоящее время на Украине, с Холокостом. Израильский министр связи Йоаз Гендель заявил, что такое сравнение является возмутительным.

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