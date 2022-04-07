Рязань, , 16:18 — REGNUM В Рязанской области за истекшие сутки после COVID-19 выздоровели 173 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

Пустая палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Рязанской области выявлено 116 984 носителя коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 111 195 человек. Скончались от осложнений 3 316 жителей.

За последние сутки направление на госпитализацию получили 28 ковид-пациентов.