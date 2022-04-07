Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии обеспечивает безопасность индонезийских граждан на Шри-Ланке, которые в настоящее время находятся в состоянии экономического кризиса, сообщает Kompas.

Шри-Ланка (сс) David Stanley

«Посольство Индонезии в Коломбо собрало данные на местах. Нет граждан Индонезии, чья безопасность и выживание находятся под угрозой из-за нынешнего кризиса», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Шри-Ланка в настоящее время переживает валютный кризис, который вынудил южноазиатскую страну девальвировать валюту и прекратить платежи за основные импортные товары, такие как продукты питания, лекарства и топливо. Последствием тяжелого экономического кризиса стала отставка 26 министров

В настоящее время на Шри-Ланке проживает 232 гражданина Индонезии. МИД Индонезии призывает жителей страны быть осторожными и избегать скопления людей.