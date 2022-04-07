Сеул, 7 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что новая администрация избранного президента Юн Сок Ёля продолжит его экономические проекты в области искусственного интеллекта, беспроводной связи и возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Данное заявление он сделал 7 апреля в ходе встречи с министрами и руководителями компаний, которые участвуют в проектах.

Напомним, что в 2020 году Мун Чжэ Ин запустил проект «Новый курс», состоящий из «Цифрового нового курса» и «Зеленого нового курса», чтобы преодолеть экономический кризис, вызванный коронавирусом.

Срок президентских полномочий Мун Чжэ Ина заканчивается в мае. Избранный президент Южой Кореи Юн Сок Ёль вступит в должность 10 мая.

«Новый курс» — комплексный проект, направленный на создание новых отраслей промышленности и рабочих мест, стимулирование средне‑ и долгосрочного экономического роста с упором на продвижение цифровых и экологически чистых отраслей в условиях пандемии COVID-19.