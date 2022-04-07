Магнитогорск, Челябинская область, 7 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Жительница города Магнитогорска (Челябинская область) задержана по подозрению в нанесении ножевого ранения мужу, сообщили 7 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Инцидент произошёл накануне, 6 апреля, в Магнитогорске в одной из квартир по улице Суворова. Прибывшие после сигнала из полиции бойцы Росгвардии увидели открытую нараспашку входную дверь в квартиру.

Войдя в квартиру, росгвардейцы обнаружили лежащего на полу мужчину и оказывавших ему первую помощь медиков. Кроме того, в квартире находился ещё один мужчина и две женщины.

«Одна из гражданок представилась женой пострадавшего, — сообщили в Росгвардии. — Она пояснила, что в ходе распития спиртных напитков, между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого она взяла со стола кухонный нож и нанесла ему ножевое ранение в область живота».

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемую, ранее судимую жительницу Магнитогорска 1993 года рождения, задержали и передали сотрудникам полиции. Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла орудие преступления.