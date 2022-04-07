УЕФА утвердил новый финансовый регламент для клубов
Ньон, Швейцария, 7 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Новый финансовый регламент для клубов одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании исполкома. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба организации.
Ben Sutherland
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По новому регламенту, УЕФА ограничит зарплатный фонд, трансферный бюджет и выплаты агентам до 70% от доходов клуба.
Отмечается, что изменения будут вводиться постепенно в течение трёх лет.
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