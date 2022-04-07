Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин является умелым переговорщиком. Об этом 7 апреля заявил бывший американский президент Дональд Трамп, его слова приводит газета Washington Post.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отмечает издание, бывший президент США предложил несколько вариантов того, что он предпримет для прекращения конфликта на Украине.

«Он сказал, что считает президента РФ Владимира Путина умелым переговорщиком из-за отправки войск к границе с Украиной, но полагает, что он «переиграл», вторгшись в страну», — говорится в материале газеты.

При этом Трамп подчеркнул, что он не говорил с российским лидером после того, как ушел с поста президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка вооружений на Украину не способствует продвижению российско-украинских переговоров.

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