Бухарест, , 16:00 — REGNUM В ходе масштабной операции, проведенной сотрудниками румынского управления по борьбе с организованной преступностью в ряде регионов Румынии, были изъяты 88 единиц огнестрельного оружия, а также более 1200 патронов к ним. Об этом 7 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, акция осуществлялась в рамках программы по ликвидации крупных криминальных структур страны. Известно, что в ходе указанной операции за незаконное хранение взрывчатых веществ были оштрафованы десятки человек. Общая сумма штрафов составляет 50 тыс. леев ($11 тыс.).

Других деталей не сообщается. Как утверждают в МВД Румынии, подобные рейды по всей стране будут проходить регулярно.