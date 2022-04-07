Обнинск, Калужская область, , 16:12 — REGNUM Остекление, выпускаемое обнинским научно-производственным предприятием «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области для железнодорожного транспорта, полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза Евразийского экономического совета (ЕАЭС), сообщил 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Предприятие «Технология» — лидер в сфере выпуска высокотехнологичного остекления для кабин отечественных локомотивов Пресс-служба ОНПП «Технология»

Проверку продукции на соответствие действующим сертификатам провели эксперты Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Проверка состояния технологических систем производства проводилась по принципу «сквозной технологии». Экспертами оценивался весь процесс – от разработки технической документации и закупки исходного сырья до приемочного контроля готовой продукции и организации работы вспомогательных служб. Аудит подтвердил действие сертификатов для более 150 наименований высокопрочного электрообогреваемого и необогреваемого остекления, выпускаемого «Технологией» для железнодорожного транспорта. В настоящее время предприятие является лидером в сфере разработки и серийного выпуска высокотехнологичного остекления для кабин отечественных локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава, путевой техники и вагонов метро.

«Результаты аудита — это подтверждение и качества самой продукции, и эффективности организации взаимодействия всех задействованных в производстве железнодорожного остекления подразделений», — отметил Андрей Силкин.

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