Москва, , 15:59 — REGNUM Продюсер и бывший художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков высказался относительно телеведущего Ивана Урганта. Об этом 7 апреля пишет Starhit.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает издание, Бояков не согласен с мнением, что Ургант является патриотом. Продюсер заявил, что, если телеведущий «окажется на расстоянии плевка» от него, то «он его получит». Сам Ургант высказывание Боякова никак не прокомментировал.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, ответил на вопрос журналистов об отъезде Ивана Урганта в Израиль после начала спецоперации. «Я очень хорошо знаю Урганта. Он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. Он, правда, не имеет права ее выносить на Первый канал, но он этого и не делал», — заявил Песков.

Читайте ранее в этом сюжете: Андрей Макаревич в четвёртый раз стал отцом