Сыктывкар, , 15:58 — REGNUM В республику Коми из ЛНР и ДНР прибыли 70 детей. Об этом со ссылкой на региональный минобразования сообщает Комиинформ.

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

Среди несовершеннолетних переселенцев — школьники и воспитанники детских садов, а также девять студентов профессиональных образовательных организаций.

Большая часть семей с детьми остановилась в Воркуте. Некоторые из них поселились в Ухте, Сыктывкаре, Сосногорске, Усинске, Инте, Прилузском, Сыктывдинском районах.

«Из 47 школьников 36 детей зачислены в общеобразовательные организации Республики Коми, часть ребят готовится приступить к обучению в ближайшее время», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 апреля, глава Коми сообщил о гибели на Украине двух военнослужащих республики.