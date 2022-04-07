Самара, , 16:02 — REGNUM Более 1,8 тысяч человек примут участие в параде Победы 9 мая в Самаре. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Парад Победы! Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данный вопрос был рассмотрен на расширенном заседании областного оргкомитета «Победа», которое провел глава Самарской области Дмитрий Азаров.

В начале заседания Азаров объявил минуту молчания по погибшим в специальной военной операции на Украине.

«В эти тревожные для нашей страны дни мы все гордимся нынешними защитниками отечества, нашими вооруженными силами, которые сегодня борются с неонацизмом, который, к сожалению, у самых границ нашей страны дал ростки. Они сражаются, чтобы наша страна жила в мире, они вновь противостоят фашизму. И где, казалось бы, — на Украине. Думаю, что великим защитникам 1941−19 445-х годов и в страшном сне не могло присниться, что фашизм даст ростки на территории Украины. Это страшная реальность. И наши воины, защитники вновь, как тогда, противостоят распространению неонацизма. Конечно, эта специальная военная операция не обходится без потерь», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что 9 мая в параде Победы примут участие 1834 человека.

Вечером 9 мая в Самаре запланирован праздничный концерт. Для этого на площади им. Куйбышева установят новую большую сцену. В День Победы для горожан и гостей города может выступить Денис Майданов. Также запланирован фейерверк.