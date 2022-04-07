Казань, , 16:20 — REGNUM В Казанской ратуше 7 апреля прошло чествование медицинских семей. Как сообщает республиканский минздрав, всего награды во Всемирный день здоровья получили шесть династий.

Аксессуары врача

Заслуженные статуэтки «Чествование медицинской династии» вручили семье Минабутдиновых с общим медицинским стажем 166 лет, династии Лодвиковых (129 лет), семье Ибрагимовых (181 год), династии Медведчуков-Коломенских-Камалетдиновых со стажем 167 лет, династии Савельевых с общим медицинским стажем 114 лет и семье Вахитовых, посвятившей медицине в общей сложности 328 лет.

Также медикам вручили подарочные сертификаты на семейную фотосессию и генеалогическое исследование.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за два года пандемии на пенсию вышли и уволились порядка 700 врачей, однако четверть из них решили возобновить трудовую деятельность.

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