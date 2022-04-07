Кострома, , 17:57 — REGNUM На благоустройство площади Широкова для установки стелы «Город трудовой доблести» в Костроме планируют потратить 34 млн рублей. Об этом со ссылкой на сайт государственных закупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так площадь Широкова в Костроме будет выглядеть после благоустройства

Напомним, это звание областному центру было присвоено в сентябре 2021 года. На включение в перечень могут рассчитывать города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

По законодательству в городе, который получил такой статус, должна быть установлена памятная стела. В Костроме она появится на площади Широкова у железнодорожного вокзала. За это место проголосовали горожане. Проект стелы разработало Российское военно-историческое общество и «профессиональный авторский коллектив», сотрудничающий с городами, имеющими такое звание. Эти работы не стоили городу ни рубля.

Для того чтобы установить стелу, требуется привести территорию в порядок. Средства в размере 34 млн рублей на эти цели выделил областной бюджет. В рамках благоустройства на площади планируется организовать дополнительный пешеходный переход, газоны, смонтировать уличное освещение. Также потребуется перенос контактной сети для троллейбусов и снос рекламных конструкций.

Найти подрядчика город должен до конца апреля. Завершение работ намечено на июнь 2022 года. Открыть стелу планируют ко Дню города, который Кострома отмечает в августе.

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