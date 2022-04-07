Дятьковский район, Брянская область, , 15:58 — REGNUM Родственников красноармейца Ивана Емельянова разыскивают поисковики в Дятьковском районе Брянской области.

Находки поисковиков Vk.com/mius_front

Сообщение разместили в паблике «Подслушано Дятьково». Поисковый отряд из Москвы «Забытый батальон» 5 апреля 2022 года в Можайском районе Московской области провёл эксгумацию останков 22 советских солдат. Среди личных вещей был обнаружен медальон образца 1941 года, в нём сохранилась информация о владельце — уроженец деревни Новая Рубча 1901 года Иван Кузьмич Емельянов, родственником указана Наталья Фёдоровна Емельянова.

Пользователи сообщества отметили, что этой деревни уже не существует. Однако поисковики надеются, что удастся разыскать данные о погибшем красноармейце.