Дятьковский район, Брянская область, 7 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Родственников красноармейца Ивана Емельянова разыскивают поисковики в Дятьковском районе Брянской области.

Vk.com/mius_front Находки поисковиков

Сообщение разместили в паблике «Подслушано Дятьково». Поисковый отряд из Москвы «Забытый батальон» 5 апреля 2022 года в Можайском районе Московской области провёл эксгумацию останков 22 советских солдат. Среди личных вещей был обнаружен медальон образца 1941 года, в нём сохранилась информация о владельце — уроженец деревни Новая Рубча 1901 года Иван Кузьмич Емельянов, родственником указана Наталья Фёдоровна Емельянова.

Пользователи сообщества отметили, что этой деревни уже не существует. Однако поисковики надеются, что удастся разыскать данные о погибшем красноармейце.