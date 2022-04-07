7 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Reuters о том, что срок отказа Евросоюза от российского угля может быть перенесен на август. Соответствующий вопрос поставят на голосование на внеочередной встрече посланников стран — членов ЕС.

Мирослава Романенко, , 16:32 — REGNUM Срок отказа от российского угля может быть перенесен на август. Соответствующий вопрос поставят на голосование на внеочередной встрече посланников стран — членов ЕС. Об этом 7 апреля сообщает Reuters.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine| Украина» и «Радио Стыдоба». Многие выразили предположение, что в период до введения указанного запрета ЕС будет активно закупать уголь у России.

«ЕС переносит полный запрет на импорт российского угля… до середины августа… сообщает источник Reuters. Так с санкциями часто бывает, промышленники развитых стран понимают, что судьбу Украины уничтожением собственных экономик не изменить», — пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Ну как я жду этой осени! Как интересно будет наблюдать за… [Европой] без газа, угля и горючки! А они пятками назад! Обидно-то как…» — с сарказмом написал Ship.

«Пора уже России решать, когда и по какой стоимости поставлять», — отреагировала Любовь Л.

«Зачем? Пусть они уничтожат сами свою экономику, а не «злой» Путин. Они скачут, как идиоты на майдане, со своими санкциями. Очень забавно смотреть, как они грызут сук, на котором сидят», — ответила ей одна из участниц обсуждения.

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«Так может, помочь надо им?.. Запретить самим», — не без сарказма написал Андрей В.

«Надо цену поднимать срочно, пусть берут…» — призвал Football.

«Продавать уголь в рублях, причем сейчас начинать, а не когда они им затарятся!» — отметила Ирина.

«Надо срочно не дожидаясь вводить контрсанкции — срочно остановить отгрузку угля», — пишет «Михалыч».

"Нет, пусть вводят [запрет] на всё! И на дрова — тоже», — добавила Светлана.

«Так они сейчас угля закупят на 2 года вперед, скажем, и потом у них перемога (победа. — М. Р.) будет, и будут 2 года орать, как они не покупают уголь, а за два года, глядишь, и ситуация изменится в лучшую сторону», — отреагировал Ramon P.

«Я сомневаюсь, что санкции на уголь сильно отразятся на ЕС. Не так много экспортируется», — считает Алексей.

«А слабо на месяц нам заморозить поставки угля в ЕС? Помочь им в подготовке к августу?» — спросил Anton.

«Ну да, до начала отопительного сезона. Все правильно. Можем шашкой помахать, а потом поскулим и опять будем покупать уголь», — пишет «Мидии».

"Лета ждут… Почему бы сейчас самим не продавать? Пока холода, пусть померзнут, в себя придут!.. Недополучим прибыли — потерпим, наверстаем позже!» — также отметил «Добрыня».

"Пусть доживут сначала до августа», — комментирует новость 93 780.

«А потом снова разрешат, как похолодает. Просто цирк», — смеется Е. С.

«Надо, значит, цену повышать. За хамство надо платить», — написала «Картинка».

"К середине августа уже не будет повода для санкций», — предположил Ilya H.

«Пусть скупают [уголь] в ЛДНР», — призвал Albert S.

Вагоны с углем

«Да, надо цены поднять раз в 5. Чтобы нам подзаработать, а то потом введут санкции — не будет дохода по этой статье. А так, глядишь, окупится период после санкций», — пишет Ксения.

«Цену задирать некуда, она и так на позициях, близких к историческому максимуму», — возразил Jiggy.

«Сами себя обманывают, что смогут прожить без России», — отреагировала Rozachka.

«Самое время нашим поставщикам угля начать проведение ТО (технического осмотра. — М. Р.) грузового транспорта эдак до сентября», — с сарказмом отметил Stanislav.

«Это чтоб зиму перекантоваться и потявкивать?» — подытожила Светлана.