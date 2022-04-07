Бухарест, , 15:54 — REGNUM Высший кассационный суд Румынии приговорил бывшую главу румынского министерства туризма Елену Удря к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Об этом 7 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Согласно официальной информации, Е. Удря инкриминировали «отмывание» более 8 млн леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.

«Государственные средства были использованы запрещенным законом способом», — говорится в обвинительном заключении.

В июне 2018 года Е. Удря уже была приговорена по данному делу к 6 годам тюрьмы. На тот момент время она находилась в Коста-Рике, где попросила политического убежища. В декабре 2018-го указанный приговор был отменен, и она вернулась в Румынию.

Нынешнее судебное решение обжалованию не подлежит.