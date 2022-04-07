Москва, 7 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Посольство Армении недоступно для комментариев по ситуации с биолабораториями США на армянской территории, сообщает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

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Сотрудники посольства не отвечают на телефонные звонки, запросы, отправленные через электронную почту, также остались без ответа.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, в Армении располагается 12 биологических референс-лабораторий, предположительно разрабатывающих биологическое оружие.