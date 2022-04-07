Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 4,96%, до 75,96 рубля. Евро теряет 5,95%, отступая до 81,82 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли

«Второй день подряд российская валюта интенсивно укрепляется, несмотря на то, что основные риски остаются в силе, новые санкции обсуждаются, завершение военной операции на Украине еще не просматривается, а мировые сырьевые цены продолжают сползать.

Основным фактором остается то, что строгие ограничительные меры против спекулятивных атак на рубль и вывод капитала остаются в силе, ключевая ставка на историческом максимуме, а ЦБ РФ не спешит отпускать вожжи.

Да, продажи газа за рубли пока не стартовали, но уже просматривается готовность ряда контрагентов играть по этим правилам. Тем временем экспортеры продают 80% валютной выручки, а последняя, тем временем, на фоне мировых рекордов по ценам интенсивно растет.

Запрет США на перечисление с российских замороженных счетов средств на погашение купонов и тела российских еврооблигаций фактически, толкает Россию к техническому дефолту, но Минфин РФ готов выплачивать средства в рублях и замораживать их для иностранных инвесторов до снятия санкций.

Рейтинги России от основных агентств минимальны, но страна не собирается сейчас занимать на мировых рынках.

Судя по всему, ЦБ пока не будет снимать ограничения, как минимум, пока не вернет курс рубля на уровни, сформировавшиеся до начала спекуляций на политических рисках, то есть ниже 70 рублей за доллар.

Этот уровень вполне комфортен и для экспортеров, и для бюджета и для населения», — пояснил эксперт.

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