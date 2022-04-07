Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге определён инвестор, который восстановит исторический облик усадебного комплекса графов Шуваловых на севере города. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе АО «Российский аукционный дом».

Усадьба графов Шуваловых в Петербурге Rt-capital.ru

Усадебный комплекс включает в себя земельный участок площадью в 7,5 га и 12 зданий и сооружений. Общая площадь помещений составляет почти 15 тыс. кв. м. При этом пять зданий относятся к объектам культурного наследия. А сама усадьба входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На участие в торгах подали заявки лишь две компании. Начальная цена лота составляла 366,1 млн рублей, а в итоге он ушёл ООО «А ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 274,5 млн рублей.

«Надеемся, что в скором будущем на карте Санкт-Петербурга появится новая точка притяжения для туристов и местных жителей. На базе комплекса можно создать новое многофункциональное культурное пространство с коммерческой составляющей», — отметила руководитель департамента продаж РАД по Санкт-Петербургу Дарья Гончарова.

Напомним, что владение участков предусматривает обязанности по охране и сохранению исторического наследия комплекса. ООО «А ДЕВЕЛОПМЕНТ» должен восстановить облик усадьбы.

«Мы по-настоящему рады, что нашли инвестора, который хорошо понимает и готов взять на себя задачи охраны, реставрации и использования памятника. Сегодня мы передаем не только культурное наследие, но и важный духовный капитал города», — сказал Семён Якубов, гендиректор ООО «РТ-Капитал», представитель компании-поручителя торгов.

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