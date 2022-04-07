Отечественные ГЛОНАСС-навигаторы будут продавать примерно по $500
Москва, 5 декабря, 2007, 07:53 — ИА Регнум. Приборы спутниковой навигации, работающие с российской спутниковой системой ГЛОНАСС, появятся в продаже еще до конца текущего года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов в беседе с президентом РФ
На вопрос В.Путина, заработает ли в России ГЛОНАСС, А.Перминов ответил: "Заработает. На этой неделе закончатся испытания первых приемников".
Президент РФ осмотрел приемник, предназначенный для широкого использования, в том числе и на легковых автомобилях, пишет Autonews.
Как сообщил вице-премьер