Москва, 5 декабря, 2007, 07:53 — ИА Регнум. Приборы спутниковой навигации, работающие с российской спутниковой системой ГЛОНАСС, появятся в продаже еще до конца текущего года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным , посетившим НПО им. С.А. Лавочкина 3 декабря.

На вопрос В.Путина, заработает ли в России ГЛОНАСС, А.Перминов ответил: "Заработает. На этой неделе закончатся испытания первых приемников".

Президент РФ осмотрел приемник, предназначенный для широкого использования, в том числе и на легковых автомобилях, пишет Autonews.