Тамбов, 7 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Тамбовской области в ближайшее время начнутся посевные работы. Аграрии полностью обеспечены семенным материалом. Об этом 7 апреля заявил на пресс-конференции руководитель Тамбовщины Максим Егоров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Максим Егоров

На пресс-конференции, посвящённой полугодию работы в должности руководителя области, Максим Егоров ответил на вопросы о подготовке к весеннему севу. По его словам, аграрии обеспечены необходимыми объёмами материала для посевной, нехватки семян можно не опасаться.

«На сегодняшний день сельхозпроизводители области на весенний сев обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур на 100%. Посевной материал по техническим и масличным культурам полностью законтрактован и находится на территории России», — сказал Максим Егоров.

В Тамбовской области решают вопросы импортозамещения посевного материала, которые в настоящее время стоят в России достаточно остро. Власти отмечают, что в регионе работают 13 семеноводческих хозяйств, которые в полном объёме могут обеспечить аграриев семенами зерновых и зернобобовых культур.

Например, в области работает Чакинская селекционная опытная станция, где, в числе прочего, производят масличные культуры. Также Тамбовская область — один из лидеров по урожайности сахарной свёклы. Закупка её семян возможна в соседней Воронежской области.