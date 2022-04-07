Вашингтон, 7 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Постыдным действием назвал бывший президент США Дональд Трамп допрос его дочери Иванки о событиях на Капитолийском холме в январе 2021 года. Ситуацию он прокомментировал газете The Washington Post.

(сс) Michael Vadon Дональд Трамп и Иванка Трамп

Иванка Трамп дала показания комитету, который расследует штурм Капитолия. С Иванкой беседовали восемь часов по видеосвязи.

«Стыд и преследование», — так прокомментировал это Трамп.

По словам бывшего президента, ему неизвестно, что именно Иванка рассказала членам комитета. Он отметил также, что не удалял журналы вызовов после полудня 6 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года группа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса США, чтобы сорвать утверждение результатов президентских выборов. В голосовании тогда победил демократ Джо Байден.

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