Петрозаводск, , 15:49 — REGNUM В столице Карелии — городе Петрозаводске сегодня, 7 апреля, состоялся митинг в поддержку спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

IMG 20220407 131813 © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Акция прошла рядом с Советской площадью в центре Петрозаводска, недалеко от городской набережной. Митинг приурочен к восьмой годовщине образования Донецкой и Луганской Народных Республик.

Собравшиеся держали государственные флаги России, транспарант с лозунгом «Своих не бросаем», а также плакаты с литерой «Z», которая уже стала неформальным символом российской спецоперации на Украине.

Участники акции заявили, что сражающимся сейчас на Украине российским войскам, а также войскам ДНР и ЛНР очень важно знать, что их действия полностью поддерживаются российскими гражданами, которые ждут от них победы.