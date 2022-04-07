Душанбе, , 15:48 — REGNUM Студенты ведущих технических вузов Таджикистана начнут работу над созданием цифровых продуктов в интересах всего населения страны, сообщает Азия Плюс.

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В частности, проект «Digital Future Cup», в числе партнёров которого вузы, республиканские министерства и ведомства, крупнейшие компании стран, не имеет аналогов в странах Туркестана.

«Презентация проекта состоялась 6 апреля в Душанбе на заседании клуба «MegaCode» — сообщества IT-экспертов, которое выступило инициатором проведения «Digital Future Cup», —сообщает издание.

Отмечается, что учащимся семи главных вузов страны предложено создать реально работающие государственные цифровые услуги.

В частности, студенческим командам предстоит разработать процедуры получения в формате онлайн ИНН, общегражданского и заграничного паспортов, водительского удостоверения, внедрить электронные медицинские карты и журналы для вузов.