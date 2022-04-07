Подгорица, 7 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Черногорская авиакомпания Air Montenegro начнет полеты по маршруту Подгорица-Цюрих с 8 апреля, говорится в сообщении авиакомпании.

Аэропорт Черногории

В Air Montenegro сообщили, что их самолет из Подгорицы вылетит в 11:00, а посадка запланирована на 13:00.

Как уточнили в компании, Air Montenegro будет летать по маршруту Подгорица-Цюрих три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям.

В начале февраля авиакомпания объявила о вводе новых рейсов, в том числе в Цюрих.