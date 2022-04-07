Москва, 7 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Настоящего эффекта от антироссийских санкций Запад ещё не почувствовал, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Многие из уже объявленных санкций пока только начинают реализоваться, другие, которые должны стать еще более болезненными, пока ещё только обсуждаются.

Всплеск цен, который сейчас наблюдается, вызван той сверхмягкой политикой, которую в последние годы проводили крупнейшие центробанки, и теми дотациями, которые вливали для поддержки уровня жизни и производства западные правительства.

Дополнительный эффект создали панические покупки тех товаров, которые, по мнению публики, могут стать дефицитом в случае введения новых ограничений против России. На этом фоне бизнес поспешил поднять цены.

Но реальной остановки поставок из России пока не произошло, более того, по ряду позиций поставки растут. И Россия ещё пока не применила толком ни одной ответной меры.

А вот, если реально остановятся поставки нефти, газа, угля, удобрений, металлов и зерна из России, обеспечивающих порядка половины потребностей Европы, вот тогда европейцам будет, чему удивляться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, введенные Западом санкции в отношении России имеют обратный эффект, поскольку они привели не к изоляции РФ, а изолировали те страны, которые приняли данные меры, заявил немецкий экономист Андреас Бек.

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