Самара, 7 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Наноспутник, который поможет в освоении Арктики, разработали ученые в Самаре. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва завершили разработку наноспутника, которые будет изучать ионосферу Земли.

«Находясь на орбите, этот космический аппарат будет получать научные данные, необходимые ученым при исследовании волновых процессов в плазме по траектории своего полета и проведении томографии верхней ионосферы. Оперативные данные о состоянии ионосферы крайне важны в таких отраслях, как спутниковая связь, навигация, метеорология, особенно это актуально для полярных и приполярных регионов, где возмущения ионосферы от солнечной активности велики», — приводит пресс-служба слова заведующего межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета профессора Игоря Белоконова.

Ученый также сообщил, что сведения, полученные с этого наноспутника будут полезны при решении задач по дальнейшему освоению Арктики и Антарктики. Сейчас ученые завершают работы по сборке наноспутника, проводят наземные испытания и отлаживают программное обеспечение.